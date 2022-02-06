«Всегда останется деревней, хоть и живет в замке»: Ирина Понаровская публично унизила Аллу Пугачеву

Певица Ирина Понаровская прошлась по Алле Пугачевой в своей книге мемуаров.

Известный артист и блогер Стас Садальский решил спровоцировать громкий скандал.

В своем микроблоге актер процитировал фразу из книги известной певицы Ирины Понаровской. Та написала мемуары, в которых нелестно отозвалась о Примадонне российской поп-сцены Алле Пугачевой.

«Ирина Понаровская выпустила книгу мемуаров «Честно говоря». Там достаточно много и хлестко про шоу-бизнес и, в частности, про Аллу Пугачеву. Вот, например: «Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь… И не важно, какая у человека фамилия — Пугачева это или Шерон Стоун… Для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке», — процитировал Стас Садальский Ирину Понаровскую.

Не все подписчики Садальского согласились с точкой зрения Понаровской. Многие напомнили певице, что Пугачева родилась в Москве.

«Понаровскую давно забыли все, Алла Пугачева есть и будет всегда!», «Есть Ирина Салтыкова с вечной претензией к бывшему мужу и есть Ирина Понаровская с вечной претензией к Алле Пугачевой», «Думаю, Понаровская имеет право об этом написать в своей книге. Разве это не правда?» — высказались в Сети.

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