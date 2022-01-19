«Ну, какая же ты сладкая»: Лиза Галкина вызвала умиление модного дизайнера, сшившего для нее стильное белое пальто

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина отправилась в школу в наряде от Игоря Гуляева.

Телеведущий Максим Галкин похвастался обновкой, которую для его дочери сшил известный дизайнер Игорь Гуляев.

Лиза Галкина покрутилась перед камерой в белом пальто из дубленой кожи с красивой вышивкой гладью на крыльце замка.

«Лизавета, покажи пальтецо! Игорь Гуляев соорудил. Спасибо, Игорь», — поблагодарил дизайнера Максим Галкин.

Видео с участием Елизаветы и благодарностью от звездного семейства было переслано автору наряда Игорю Гуляеву.

Тот разместил его на своей страничке в Instagram, признавшись, что был очень счастлив получить такую реакцию от Лизы Галкиной.

«Красавица, ну, какая же ты сладкая! Носи на радость, мне очень приятно! Спасибо за видос, улыбаюсь весь день», — написал под видео Игорь Гуляев.

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