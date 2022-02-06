«Ля Бомб»: звезды осыпали комплиментами Аллу Пугачеву, кокетничающую в оранжевой папахе и манто цвета малахита

Знаменитости сочли своим долго отреагировать на новое видео с участием Аллы Пугачевой, появившееся в Сети.

Певица Алла Пугачева в последнее время зачастила в гости к своему другу, дизайнеру Игорю Гуляеву.

Настоящий эксперт в звездных луках, Игорь Гуляев всегда подбирает для 72-летней Аллы Борисовны яркие образы.

На этот раз на видео, которым Игорь Гуляев поделился в микроблоге. Алла Пугачева предстала в меховом манто оттенка малахита и оранжевой шапке-папахе.

«Как вам образ? Нам нравится, мы хулиганим», — подписал видео Игорь Гуляев.

Первыми на пост дизайнера, точнее, наряд Аллы Пугачевой отозвались знаменитости – теледоктор Елена Малышева и пародистка Елена Воробей.

«Какая девушка модная. Наряд просто «Ля Бомб», — написала Елена Воробей. «Супер!» – лаконично прокомментировала Елена Малышева. «Огнище!» – высказалась жена Дениса Костюшкина Юлия. «Алла Борисовна – огонь!» — оценила жена Дениса Клявера Ирина.

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