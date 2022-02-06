«Ля Бомб»: звезды осыпали комплиментами Аллу Пугачеву, кокетничающую в оранжевой папахе и манто цвета малахита

Певица Алла Пугачева в последнее время зачастила в гости к своему другу, дизайнеру Игорю Гуляеву.
Настоящий эксперт в звездных луках, Игорь Гуляев всегда подбирает для 72-летней Аллы Борисовны яркие образы.
На этот раз на видео, которым Игорь Гуляев поделился в микроблоге. Алла Пугачева предстала в меховом манто оттенка малахита и оранжевой шапке-папахе.
«Как вам образ? Нам нравится, мы хулиганим», — подписал видео Игорь Гуляев.
Первыми на пост дизайнера, точнее, наряд Аллы Пугачевой отозвались знаменитости – теледоктор Елена Малышева и пародистка Елена Воробей.
«Какая девушка модная. Наряд просто «Ля Бомб», — написала Елена Воробей.
«Супер!» – лаконично прокомментировала Елена Малышева.
«Огнище!» – высказалась жена Дениса Костюшкина Юлия.
«Алла Борисовна – огонь!» — оценила жена Дениса Клявера Ирина.
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