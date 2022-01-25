«Кукуха уехала совсем»: Станислав Садальский осудил Татьяну Васильеву за странные откровения

Как отметил актер, седина ударила актрису в висок, а бес в ребро.

Актер Станислав Садальский в Instagram раскритиковал актрису Татьяну Васильеву, с которой он долгие годы дружил, но не так давно разругался в пух и прах.

Как отметил Садальский, на телевидении стало много неадекватных старух, которых надо собрать в кучу и создать для них «дом скорби». По словам Садальского, седина ударила актрису в висок, а бес в ребро.

«Я не пойму, у них это старческий маразм или что? Вываливать всякую грязь на всеобщее обозрение. Четырехлетний ребенок ничего не рассказывал родителям, оберегая их от потрясений? Такое впечатление, что кукуха уехала совсем!» Станислав Садальский

Ранее Татьяна Васильева заявила, что подверглась домогательствам со стороны мужчины. Причем на тот момент ей было всего четыре годика.

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