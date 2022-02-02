Какой цвет уже несколько сезонов подряд является хитом и никогда не выйдет из моды, назвала Хромченко

В этот оттенок можно смело инвестировать средства, считает ведущая «Модного приговора».

На шоу Первого канала «Модный приговор» заговорили о привлекательности оранжевого цвета. Он, по мнению Эвелины Хромченко, неизменно привлекает к себе внимание и никогда не выходит из моды.

«На протяжении как минимум семи лет из моды не выходит оранжевый цвет. Ну да, от сезона к сезону оттенки оранжевого цвета меняются. И если очень плотные оранжевые оттенки зимы вписываются в вечный гардероб, то мандариновые оттенки лета-2022 претендуют на писк сезона, который через некоторое время, возможно, свою актуальность потеряют. Но тем не менее в комплекте все равно будет хорошо смотреться», — прокомментировала Хромченко.

По словам ведущей, в качестве визуальной приманки модницы могут использовать неоновые оттенки оранжевого.

«Если вы хотите надолго инвестировать средства во что-то яркое, то оранжевый цвет — это ровно то, что вам необходимо. Но лучше при этом приобретать вещи, которые находятся в каких-то классических контурах», — посоветовала Эвелина Хромченко.

Тем, кто хочет выглядеть экстравагантно, стилист рекомендовала добиваться этого при помощи деталей, аксессуаров.

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