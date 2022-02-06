Пугачева после совета Хромченко поддержала тренд на оранжевый, выбрав на шопинге модный клош

Звезда приоделась у своего друга и дизайнера Игоря Гуляева.

Алла Пугачева в последнее время предпочитает не появляться лишний раз в свете и не выходить из своего замка в деревне Грязь. Об этом рассказал публике ее муж Максим Галкин, общаясь с подписчиками в режиме онлайн.

Артист тоже поддерживает в этом свою жену, выезжая лишь на гастроли. Однако совсем без шопинга Примадонна остаться не может.

Ее исключением является бутик Игоря Гуляева, звезда давно дружит с российским дизайнером одежды и частенько принаряжается сама у него и одевает у модельера своих детей.

В личном блоге Гуляев показал лук, который подобрал для Пугачевой. Среди прочих вещей оказалась модная шляпка клош из длинного бараньего меха оранжевого цвета. Этот оттенок советовала в сезоне Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

По словам ведущей, он никогда окончательно не выходит их моды, меняются лишь его тона. Этой зимой носят глубокие оттенки, а к лету приоритет будет за мандариновыми, неоновыми. В любом случае, оранжевый цвет всегда привлекает к себе внимание и добавляет сочности образам.

Ранее в меховой шляпке клош появлялась на публике Анна Нетребко, она выбрала песочную модель.

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