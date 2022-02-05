Отец Виторгана рассказал о реальных отношениях Максима и Нино

Гостьей нового выпуска шоу «Секрет на миллион» стала Анжелика Агурбаш. Поддержать певицу в студии пришли ее друзья – Эммануил Виторган и его жена Ирина Млодик. Лера Кудрявцева, пользуясь случаем, спросила у звездного отца – не собирается ли его сын Максим Виторган жениться на своей возлюбленной Нино Нинидзе.
«Мы всего не знаем, но то, что они нежно относятся к друг другу – это заметно», — отметил Эммануил.
Кудрявцева также поинтересовалась – как часто бабушка с дедушкой видят внука Платона, которого им подарили Максим Виторган и Ксения Собчак.
«К сожалению, крайне редко. Он живет за городом, а мы нет», — добавил актер.
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