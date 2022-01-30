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В шапке-лапоушке и с улыбкой: жена Виторгана показала излечившуюся от «омикрона» дочь

Совсем недавно вся страна переживала за двухлетнюю малышку Кларочку.

В шапке-лапоушке и с улыбкой: жена Виторгана показала излечившуюся от «омикрона» дочь
Эммануил Виторган с женой. Фото: instagram.com/ irina_vitorgan

Коварный штамм коронавируса «омикрон» не обошел стороной семью 82-летнего народного артиста Эммануила Виторгана. Им заболела жена знаменитости Ирина Млодик и младшая двухлетняя дочка Клара.

Они сразу же изолировались от близких, не заразив их. С огненными щечками супруга актера показала больную дочь публике. Несмотря на недуг, Клара не унывала и хотела играть с мамой. И, хотя жена Эммануила Гедеоновича заверила, что с ними все в порядке, поклонники знаменитой семьи тогда не на шутку обеспокоились новостью.

К счастью, «омикрон» отступил, и Ирина Млодик поспешила в отпуск.

«Я уже снова собираюсь на море, значит здорова. А вам, дорогие тети и дяди, и деточки, не болеть!» — написала в Instagram от лица младшей дочки Ирина Млодик.

Младшая дочь Эммануила Виторгана после болезни. Фото: instagram.com/irina_vitorgan/

Жена Виторана показала фото выздоровевшей дочки, которая выглядела веселой и улыбчивой, нацепив шапку-лапоушку с мордочкой тигра.

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