82-летний Виторган миновал «омикрон» жены и появился в авторском клубе с дочками

Поклонники 82-летнего народного артиста Эммануила Виторгана немало обеспокоились, когда узнали, что его жена Ирина Млодик и младшая дочь Клара заболели новым штаммом коронавируса «омикрон».

Любимец публики тесно общается со своими близкими, однако быстрая изоляция супруги и наследницы оказалась действенной. Эммануил Гедеонович миновал заразу, которую подцепили его близкие. Сейчас они уже выздоровели и готовятся к юбилею Ирины Млодик, который она решила отметить в «Виторган-клубе», устроив там вечеринку.

Чтобы окончательно успокоить своих почитателей Эммануил Виторган запечатлелся в своем кабинете с дочерями Кларочкой и Этель. Актер прилег на диван, а малышки устроились с планшетами рядом.

«Окружили. Любимое место — мой кабинет», — подписал снимок Виторган.

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