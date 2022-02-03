«Это фото прекрасно»: Подольская в бикини из треугольников засветила прелести фигуры на пляже

Наталья Подольская является известной певицей. Она выступает на сцене уже много лет. Рядом с ней находится ее муж Владимир Пресняков. Влюбленные вместе уже больше 10 лет. У пары подрастают дети: шестилетний Артемий и годовалый Иван.

Примечательно, что артистка решилась стать мамой снова в уже зрелом возрасте. Однако она не только быстро вернулась а сцену, но и постройнела за считанные месяцы.

Обычно Подольская часто отдыхает на море. В этом году супруги уже катались на лыжах в Куршевеле, а теперь оказались на Мальдивах. Певица успевает не только играть с наследниками, но и проводить время в океане.

Она много плавает и загорает. С собой в очередной раз артистка взяла множество купальников. 3 февраля Наталья устроила фотосессию, надев небесно-голубое бикини из треугольников.

Певица грациозно позировала на белом пляже. Потом она села на песок и намочила формы в воде. При этом Подольская не скрыла изгибы фигуры.

«Я понимаю, дружок , что мои фото не отличаются оригинальностью , но ты уж потерпи немного. А теперь впечатления — в нашем отеле самый живописный коралловый риф, который мы видели за всю нашу историю на Мальдивах! Такого количества разных рыб мы еще не видели. Удалось встретить огромного осьминога с огромными щупальцами . Жутковато… после обеда поплывем еще. Может повезет на черепашку и манту», — поделилась звезда.

Поклонники осыпали комплиментами молодую маму. Многие посчитали, что она стала еще стройнее. «Фигура загляденье», «Фигура 17-летней девушки, молодец!», «Двое деток и в такой прекрасной форме!», «Фото великолепные, потому что человек светлый», «Господи, какая красота», «Это фото прекрасно», — прокомментировали пост подписчики.

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