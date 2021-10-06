Тимати поздравил Рамзана Кадырова с днем рождения

Рэпер Тимати разместил в своем Instagram снимки с Дня города в Чечне. Также артист показал главу Республики, который отмечал еще и свой юбилей.

Во вторник, пятого октября Рамзану Кадырову исполнилось 45 лет. Поздравить политика прилетел Тимур Юнусов.

Тимати сделал памятное фото в кабинете Кадырова. Поклонники артиста отметили, что снимок получился атмосферным. Тимати и Кадыров решили в шутку побороться в кабинете у именинника.

«Когда взял на себя больше, чем смог вывезти», — подписал фото Тимати.

Юнусову все же не удалось побороть Кадырова, несмотря на регулярные занятия спортом. Просто и Рамзан Ахматович — большой любитель единоборств.

«Идеальная дружба», «Поздравляем с днем рождения Рамзана Ахматовича», «Какие классные!», «Тимур, поздравьте за нас Рамзана Ахматовича», «Ура! С праздником!», — написали поклонники Тимати в комментариях под фото.

Напомним, ранее Тимати уже приезжал в гости к Рамзану Кадырову. Вместе с бывшей возлюбленной Анастасией Решетовой артист выступил на сцене в Грозном.

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