В тренде: Судзиловская вслед за Королевой выбрала милую прическу «розетки»

46-летняя актриса Олеся Судзиловская подхватила тренд на прически из двух пучков. Ранее в таком виде отметилась Наташа Королева, сделавшая из своих волос в день своего 47-летия симпатичные «козьи рожки».

Чуть ранее в подобном образе появилась в свете и 48-летняя Анна Нетребко, она вышла с двумя «розетками» на голове на прогулку и устроила милую фотосессию с клубникой. Не забыла про тренд и 37-летняя Анна Седокова, ее образ с двумя милыми клубочками немало взволновал поклонников. Многие заметили, что звезда с ними выглядит намного моложе своих лет.

Дизайнер Аника Керимова заметила, что такие прически действительно очень актуальны сейчас.

«Их плюс в том, что с такой укладкой можно надевать любой наряд: хоть классику, хоть спорт», — рассказала она «КП».

Заметим также, что собранные на макушке волосы прекрасно смотрятся на девушках любого возраста.