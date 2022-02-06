Олимпийский рекорд: Валиева в пух и прах разнесла соперников с короткой программой в командном турнире

За свое чистейшее катании 15-летняя россиянка получила 90,18 баллов, не оставив никакого шанса своим соперникам.

Подопечная Этери Тутберидзе установила новый олимпийский рекорд, улучшив достижения Алины Загитовой. В это сложно поверить, но российская фигуристка Камила Валиева в свои 15 лет установила новый олимпийский рекорд в Пекине. Она выиграла короткую программу в командном турнире на Олимпиаде, получив порядка 90,18 баллов за свой чистейший прокат.

Валиева можно сказать в пух и прах разнесла соперников, не оставив им не единого шанса. Одного такой триумф российской спортсменки для наших болельщиков не стал чем-то неожиданным. Дело в том, что Камила одна из фавориток сборной России. Эта спортсменка, как считает Евгений Плющенко, претендует на золото Олимпиады в женском одиночном катании.

Кстати, предыдущий олимпийский рекорд в короткой программе принадлежал другой россиянке Алине Загитовой. Четыре года назад на зимней Олимпиаде в Пхенчхане подопечная Этери Тутберидзе получила 82,92 балла.

По итогам двух дней соревнований в командном турнире наша сборная занимает первое место в отчетной таблице: у России пока 45 баллов, а у США — 42 балла, сообщает championat.com.

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