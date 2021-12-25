Ученицы Тутберидзе покорили Чемпионат России: Валиева, Трусова и Щербакова заняли весь пьедестал

На льду «Юбилейного» в Санкт-Петербурге решилась судьба фигуристок, которые мечтают поехать на Олимпийские игры. Подопечные Этери Тутберидзе буквально взорвали чемпионат, покорив судей.

Этери Тутберидзе недавно дала большое интервью. Она рассказала, сколько трудятся ее подопечные и сколько работали Евгения Медведева и Алина Загитова, чтобы взять медали на Олимпийских игр.

Тренер отметила, что они завоевали два места на пьедестале, но было бы хорошо завоевать весь пьедестал. И вот 25 декабря состоялся Чемпионат России, который прошел на льду «Юбилейного» в Санкт-Петербурге.

И хоть это не Олимпийские игры, ученицы Тутберидзе смогли сделать то, что не многим удавалось. Они взяли золото, серебро и бронзу. Даже Алексей Ягудин заявил во время трансляции, что преступление пропускать то, что сегодня творилось на льду. Елизавета Туктамышева показала отличное катание. Зал встал после ее выступления. Однако в тройку лидеров она не вошла.

А вот юное дарование Анна Щербакова, которой уже многие тренера восхищаются, вышла на лед в статусе действующей чемпионки мира. Но волнение ее подвело.

Она не смогла собраться и все сделать чисто, поэтому уступила по баллам партнерше по команде Александре Трусовой. Также стала тем, кто завершил триумфальный прокат, фигуристка Камила Валиева. Именно она заняла первое место.

Стоит отметить, что молодое поколение тоже показало выдающиеся результаты. Аделия Петросян потрясла судей, сделав то, что никогда в истории этого вида спорта не делали даже мужчины. Она вышла на лед и показала два четверных риттбергера в одной программе. Блестяще откатала программу и Софья Самоделкина.

1. Камила Валиева — 283,48

2. Александра Трусова — 248,65

3. Анна Щербакова — 239,56

4. Аделия Петросян — 233,97

5. Софья Самоделкина — 233,09

6. Софья Муравьева — 230,31

7. Елизавета Туктамышева — 224,40

8. Майя Хромых — 217,18

9. Ксения Синицына — 204,61

10. Вероника Яметова — 191,37

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