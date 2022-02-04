«Оль, тебе подсказать твой размер?»: Бузова в маленьком купальнике без пуш-ап поела пиццу в Африке

Звезда снимается в новом проекте, но и не забывает про отдых.

Ольга Бузова улетела во второй раз в ЮАР, чтобы снять продолжение полюбившегося шоу «Звезды в Африке». Правда в этот раз артистка решила совместить напряженную и не всегда простую работу с хорошим отдыхом.

Прежде всего Оля отдохнула в пятизвездочном отеле в Кейптауне, красивом и чистом городе с виноградниками. А сейчас Бузова расположилась в гостинице, которая построена на территории заповедника, наслаждаясь комфортом и дикой природой одновременно.

В личном блоге звезда разместила кадр, сделанный возле бассейна здесь. На фото она позирует с пиццей, примерив тесный купальник без пуш-ап.

«Оль, тебе подсказать твой размер? 44! Не 42 давно!», «Испанский стыд», «Что такого в этом фото ужасного? Если бы это была не Бузова, все пролистали бы и успокоились. Красивая фигура, красивый фон. Ну почему бы и не сфоткаться», — прокомментировали снимок фолловеры.

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