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«Пижамку подарить?»: Бузова в одном одеяле появилась на террасе пятизвездочного отеля

Звезда остановилась в гостинице частного заповедника в Африке.

«Пижамку подарить?»: Бузова в одном одеяле появилась на террасе пятизвездочного отеля
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова улетела в ЮАР снимать новый сезон шоу «Звезды в Африке». А пока знаменитость не отказывает себе в первоклассном отдыхе.

Ведущая разместилась в пятизвездочном отеле, расположенном в дикой природе – на территории частного заповедника Капама. Артистка уже успела блеснуть красивой фигурой у бассейна, а теперь показалась на террасе, завернутая в одно одеяло.

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

«Одеяло — мой любимый атрибут по утрам. Обожаю нежиться под ним… Специально всегда ставлю будильник пораньше, чтобы насладиться пробуждением. Здесь пока это не получается. Но я и не спать приехала. Самое сложное — встать, когда сон длится 4 часа», — написала в личном блоге Ольга Бузова.

«Пижамку подарить?», «Какая красивая», «Я утром не такая красивая», «Заснула тоже тут?», «Наша главная звезда, всегда прекрасно выглядишь», — откликнулись фолловеры.

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