«Все это организовано сыном Градского»: друг музыканта рассказал сенсационные подробности ограбления Коташенко

На днях вдова Александр Градского Марина Коташенко обратилась в полицию. Все дело в том, что ее ограбили неизвестные, которые вынесли из дома 100 млн рублей. Ранее следствие предполагало, что ограбление могло быть постановочным.

А друг Градского, журналист Андрей Караулов и вовсе считает, что к преступлению причастен сын музыканта Даниил.

«Вы хотели сенсацию? Пожалуйста. Я об этом говорил, еще когда Саша был жив и когда я предполагал, что этот молодой человек бежит подальше от умирающего отца к сейфу, где хранились деньги. Меня никто не убедит и не переубедит в том, что все это организовано сыном Градского. Нужно знать этого молодого человека, нужно знать его отношение к детям Марины, и вообще, что происходило в этой семье», — сказал Караулов в эфире Радио «Комсомольская правда».

По мнению журналиста, через полгода, когда все наследство Градского будут делить, половину от сворованной суммы потребуют дети музыканта от первого брака.

Напомним, у Александра Градского было четверо детей – сын Даниил и дочь Мария от первого брака, а также двое сыновей от молодой жены Марины Коташенко. Перед смертью артист расписался с 41-летней избранницей.

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