«Это придумал еще при жизни сам Градский»: Данко раскрыл историю с ограблением Коташенко

Музыкант заявил, что у певца был очень своевольный характер.

Певец Данко в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что музыкант Александр Градский еще при своей жизни придумал историю с ограблением Марины Коташенко.

«Он много раз говорил в интервью, что очень переживает, потому что его любимая останется один на один с этими шакалами и волками. Я думаю, что эту историю придумал сам Градский. Он сказал Марине: «Когда я умру, то сделай так». У Градского был своевольный характер. Но он не самодур. Сын Даня все время бегал по театру и не мог к телу отца получить доступ. Градский любил больше жену, чем старших детей». Данко

Как заявила певица Азиза, если бы Градский посоветовал жене инсценировать ограбление, то поставил бы дома 350 видеокамер. «Она это все инсценировала со своими друзьями. Там бы голословно он сам ей не советовал, зная его характер», — заметила Азиза.

Напомним, что несколько дней назад Марину Коташенко ограбили. Преступникам удалось вынести из ее дома сто миллионов рублей. Ведется поиск злоумышленников.

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