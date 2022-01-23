«Бывали столкновения»: домработница Градского рассказала об отношениях певца и Коташенко

Домработница музыканта Александра Градского Елена в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала об отношениях певца с женой Мариной Коташенко в домашних условиях.

«Она всегда заботилась о нем. Александр Борисович не следил за своим гардеробом. Это все Марина занималась. Она сама не очень одевалась, но все необходимое у нее, конечно, было. Он ее очень любил. Правда, бывали в семье столкновения. Градский ездил сам на подержанной машине. На Кипр они вместе выезжали в отпуск. В ОАЭ ездили всей семьей». Домработница Александра Градского

Как отметила Елена, при прислуге Градский с женой не выяснял отношения. «Они нас отправляли подальше, если возникал конфликт. Не хотели все напоказ выставлять. Почему долго не женился на ней? Ну, видимо, не хотел», — заявила домработница Елена.

Напомним, что несколько дней назад вдову Александра Градского Марину Коташенко ограбили. Преступникам удалось вынести из ее дома сто миллионов рублей. Ведется поиск злоумышленников.

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