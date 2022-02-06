«Я должна сказать «спасибо» Макеевой?»: Малькова рассказала о бюджете экс-мужа

Светлана Малькова живет в Словении и воспитывает троих детей. После развода с мужем, художница пытается добиться справедливости в суде, где оспаривает сумму алиментов.

В своем инстаграме, отвечая на вопросы фанатов, Светлана рассказала подробности.

«Поймите, 17 лет мы прожили на одном бюджете – примерно 2500 евро в месяц. После Макеевой бюджет сократился по суду. Сейчас суд определил 500 евро, но и это им много. Хотят 300. Я должна сказать «спасибо» Макеевой? Мне лучше ничего, чем 300», — написала Малькова.

Напомним, ранее стало известно, что старший сын Романа и Светланы – 17-летний Андрей – не хочет поддерживать отношения с родной мамой. Молодой человек живет и учится в Москве.

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