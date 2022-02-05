«Боятся, что передумаю»: Малькова призналась, из-за чего новый муж Макеевой заблокировал ее в соцсетях

С официального развода Светланы и Романа Мальковых прошел почти год. Бывшие супруги до сих пор выясняют отношения и спорят о размере алиментов. А недавно художница призналась, что экс-супруг звонит ей по ночам.

Фолловеры Светланы поинтересовались, продолжаются ли звонки.

«Там не звонки были. Спрашивал: «Ну, что? Земли забирать будешь или как?». Сейчас я в блоке. Боятся, то передумаю», — написала Малькова.

Напомним, ранее Анастасия Макеева сообщала, что ее муж готов отдать бывшей жене и детям дом в регионе, а также земельные участки, но Светлана сама не хочет воспользоваться таким предложением.

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