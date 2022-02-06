«Не общается и не надо»: Малькова рассказала о взаимоотношениях детей с отцом

Более чем полгода Роман Мальков счастлив в браке с Анастасией Макеевой. Бизнесмен-строитель наслаждается благами столичной жизни, регулярно путешествует и не оставляет свою любимую жену буквально ни на минуту. А тем временем, с тремя детьми от первого брака, по словам его бывшей жены Светланы, связь не поддерживает.

Об этом художница рассказала в своем инстаграме, отвечая на вопросы фолловеров.

«Светлана, папа общается с дочей?» — спросили у Мальковой. «Нет, ни с кем не общается. Да и не надо. У всех своя жизнь», — последовал ответ.

Напомним, ранее старший сын Романа и Светланы – 17-летний Андрей, который с весны прошлого года живет в столичной квартире артистки, заявил, что не общается с мамой и не видит в этом никакого смысла.

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