Счастливый папа: Арсений Шульгин зацеловал внучку Валерии на прогулке

Младший сын певицы стал отцом в начале прошлого года.

Начало прошлого, 2021 года, для младшего сына Валерии – Арсения Шульгина ознаменовалось важным событием. Он впервые стал отцом. Дочку назвали Селин.

В своем инстаграме Арсений порассуждал о том, как правильно, на его взгляд, совмещать отцовство и семейную жизнь с работой и бизнесом. Кроме того, показал фанатам свежи снимки. Вместе с женой Лианой и дочкой они отметились на прогулке в горах.

«Итак, как же я совмещаю бизнес и семью. По утрам перед работой каждый день хоть чуть-чуть провожу время с дочкой. Вечерами хотя бы час уделяю жене. Выходные (как минимум 1 выходной) обязательно провожу с семьей: дочкой, женой, родителями. Нахожу время для отпуска на 5-7 дней каждые 2-3 месяца», — написал Шульгин.

Напомним, 1 января этого года малышке Селин исполнился годик.

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