«Отъели щеки за отдых»: Арсений Шульгин показал, как подросла за лето его дочка Селин

Семья певицы Валерии, включая сына звезды Арсения Шульгина, невестку Лиану и внучку Селин, несколько недель лета провела в путешествии по Европе. Дружная компания побывала в Италии, Франции, Швейцарии, Греции.

Но накануне шикарный отпуск подошел к концу, Арсений Шульгин с женой Лианой и дочкой Селин вернулись в Москву.

Молодой папа делился в сторис Instagram кадрами, которые он сделал в салоне самолета перед вылетом из Женевы. На коленях Арсений Шульгин держал обожаемую доченьку Селин, которой первого сентября исполнится восемь месяцев.

Для полета малышку нарядили в пудровый жакетик и шапочку ему в тон. Арсений Шульгин умилился тому, как подросла и изменилась маленькая дочка за лето.

«Отъели щеки за отдых! P.S. Касается не только Селин», — подписал молодой папа кадры с дочкой.

Напомним, на днях певица Валерия призналась, что провела этим летом в общей сложности две незабываемые недели рядом со своей семьей – мужем, детьми и внучкой Селин. Звездная бабушка наслаждалась общением с малышкой, которая очень похожа на нее.

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