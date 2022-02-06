Анна Михалкова в юбке плиссе и жакете-пальто появилась на красной дорожке с мамой и сестрой

Актриса поддержала свою сестру на премьере сериала «Номинация», где сыграла Надежда. У них получился семейный выход в свет.

Анна Михалкова является известной актрисой. Несколько лет назад она даже вошла в «Топ-10 главных киноактрис России». Примечательно, что ее младшая сестра Надежда тоже снимается в кино .

Они пошли по стопам своих родителей. Стоит отметить, что сестры очень дружные и часто бывают другу у друга в гостях. На днях в Москве состоялась премьера сериала «Номинация», на котором появилась звездная чета.

больше по теме Кэжуал стиль: Надежда Михалкова в брюках кюлотах и кожаном жакете пришла к Ивану Урганту Актриса впервые за долгое время предстала на публике.

Так как Надежда снималась в картине, то первая стала позировать на красной дорожке в черном мини-платье. Ее поддержал даже бывший муж Резо Гигинеишвили. Также Анна пришла на премьеру.

Постройевшая актриса была в небесно-голубой рубашке и юбке плиссе. Ее лук дополняли жакет-пальто и сумка с перьями. С ними позировала мама Татьяна Евгеньевна предпочла монохромный образ с бархатным платьем.

«Моя семья! В самом минимальном количестве, но всегда готовая поддержать! Премьера сериала „Номинация“», — написала Анна.

Поклонники восхитились тем, как выглядят женщины в семье Михалковых. Много комплиментов получила и 74-летняя жена Никиты Михалкова. «Поддержка семьи — бесценна, с ней можно горы свернуть», «Какие вы все красивые, умные, мудрые, ни на кого непохожие», «Анна, как похудела! Какие красивые туфли — загляденье, и конечно, все красавчики», «Счастливая мама, красивые и талантливые дети!» — прокомментировали пост подписчики.

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