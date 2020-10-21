«У тебя все всегда в борьбе»: Татьяна Михалкова обратилась к мужу в день его 75-летия

Как отметила актриса, у режиссера в голове всегда много идей, задумок и планов.

Актриса Татьяна Михалкова в Instagram обратилась к своему мужу режиссеру и актеру Никите Михалкову, которому исполнилось 75 лет. Она опубликовала среди прочих его детское фото, на котором будущий гений еще совсем маленький.

«Никита, с днем рождения! Даже на детской фотографии видно, что ты борец! У тебя всегда все в борьбе, но мне кажется главная твоя сила, что ты творец и созидатель, потрясающий артист и режиссер. Создал около 90 фильмов! У тебя масса идей, задумок и планов! Крепкого здоровья! Мы тебя очень любим. P.S. Еще потанцуем». Татьяна Михалкова

«Крепкого здоровья! И пусть этот танец жизни продолжается вечно», «Несравненный Никита Сергеевич! Радуйте нас до ста лет», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что президент страны Владимир Путин в честь 75-летия гения наградил его Орденом Труда. Это одна из самых почетных наград в Российской Федерации, которую дают только за исключительные заслуги.