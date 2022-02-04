Высокие отношения: Надя Михалкова в шанелевском платье отметилась в свете с бывшим мужем и дочкой

Прошло уже больше четырех лет после развода актрисы Нади Михалковой и режиссера Резо Гигинеишвили. Бывшая пара смогла сохранить теплые отношения даже после разрыва. Их дети Нина и Иван частенько бывают у отца, выходят с ним в свет. Экс-муж и жена поддерживают дружескую связь.

Вот и премьеру многосерийного фильма своей бывшей жены в качестве режиссера в столичном кинотеатре «Художественный» Резо Гигинеишвили не смог пропустить. Надя Михалкова вышла в свет в черном шанелевском маленьком платье, блистая в нем на сцене и красной дорожке.

Экс-супруг показал в личном блоге восторженную дочь Нину и написал:

«Мы рады, что мама большой молодец! С премьерой».

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