«По-моему, прелестно!»: Пугачева в изумрудном полушубке и шапке-папахе покрасовалась в бутике

Примадонна примерила образ, который предложил Игорь Гуляев. Она осталась в восторге.

Алла Пугачева является известной певицей. На ее концертах всегда аншлаги. Но в последние годы она предпочитает посвящать себя семье. Артистка поет или играет на пианино только в узком кругу друзей.

Она растит двойняшек Лизу и Гарри, которые стали ее главной отрадой. Примадонна не скрывает, что именно для малышей следит за собой и наряжается. В 72 года она может дать фору даже более молодым коллегам.

5 февраля Алла Борисовна сначала запечатлелась в замке с детьми. Она облачилась в трикотажное платье макси черного цвета и ботинки на толстой подошве. Оказалось, что певица собралась на шопинг.

Она появилась в бутике Игоря Гуляева. Дизайнер давно дружит с артисткой и предложил ей яркий лук. Пугачева облачилась в полушубок изумрудного цвета и яркую меховую шапку-папаху.

«Круто!» — заявила она. «Здравствуйте, Алла Борисовна!» — сказал Игорь. «Как вам предложенный образ?» — спросила певица. «Сейчас начнут говорить!» — отметил дизайнер. «Что будут говорить? А что он с ней творит?» — предположила звезда. «А мы хулиганим! Потому что нам нравится!» — заявил Гуляев. «По-моему, прелестно!» — добавила артистка. «А какая у вас цепь красивая, Алла Борисовна!» — похвалил ее эксперт. «И без очков симпатичней», — резюмировала Пугачева. «Да вообще красотка!» — восхитился Игорь. «Неужели я осмелюсь такое надеть? Так я осмелюсь, а вот то что сзади — это не мое!» — сказала певица. «Это у вас уже было», — догадался дизайнер. «Уберешь бантик и будет хорошо» — посоветовала ему звезда.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Примадонна. Многие осыпали ее комплиментами. «Супер!» — заявила Елена Малышева. «Ой, как классно!» — присоединилась сестра Анны Нетребко Наталья. «Алла Борисовна прекрасна в любом образе!», «Ярко, актуальные живые цвета!», «Крутые и обалденные!» — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале