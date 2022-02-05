«По-моему, прелестно!»: Пугачева в изумрудном полушубке и шапке-папахе покрасовалась в бутике

Алла Пугачева является известной певицей. На ее концертах всегда аншлаги. Но в последние годы она предпочитает посвящать себя семье. Артистка поет или играет на пианино только в узком кругу друзей.
Она растит двойняшек Лизу и Гарри, которые стали ее главной отрадой. Примадонна не скрывает, что именно для малышей следит за собой и наряжается. В 72 года она может дать фору даже более молодым коллегам.
5 февраля Алла Борисовна сначала запечатлелась в замке с детьми. Она облачилась в трикотажное платье макси черного цвета и ботинки на толстой подошве. Оказалось, что певица собралась на шопинг.
Она появилась в бутике Игоря Гуляева. Дизайнер давно дружит с артисткой и предложил ей яркий лук. Пугачева облачилась в полушубок изумрудного цвета и яркую меховую шапку-папаху.
«Круто!» — заявила она.
«Здравствуйте, Алла Борисовна!» — сказал Игорь.
«Как вам предложенный образ?» — спросила певица.
«Сейчас начнут говорить!» — отметил дизайнер.
«Что будут говорить? А что он с ней творит?» — предположила звезда.
«А мы хулиганим! Потому что нам нравится!» — заявил Гуляев.
«По-моему, прелестно!» — добавила артистка.
«А какая у вас цепь красивая, Алла Борисовна!» — похвалил ее эксперт.
«И без очков симпатичней», — резюмировала Пугачева.
«Да вообще красотка!» — восхитился Игорь.
«Неужели я осмелюсь такое надеть? Так я осмелюсь, а вот то что сзади — это не мое!» — сказала певица.
«Это у вас уже было», — догадался дизайнер.
«Уберешь бантик и будет хорошо» — посоветовала ему звезда.
Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Примадонна. Многие осыпали ее комплиментами. «Супер!» — заявила Елена Малышева. «Ой, как классно!» — присоединилась сестра Анны Нетребко Наталья. «Алла Борисовна прекрасна в любом образе!», «Ярко, актуальные живые цвета!», «Крутые и обалденные!» — прокомментировали пост подписчики.
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