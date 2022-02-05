Гарри уже выше сестры: Лиза Галкина в ультрамодных брюках в полоску прильнула к маме

Лиза Галкина и Гарри Галкин родились в звездной семьей. Восьмилетние малыши ходят в престижную школу и живут в замке. Они знают, что их родители Максим Галкин и Алла Пугачева являются артистами.

Порой супруги выходят в свет с детьми. Дочка Примадонны любит наряжаться. Кристина Орбакайте дарит часто ей наряды. А недавно сам дизайнер Игорь Гуляев перед моднице дубленку.

В 72 года Пугачева не только старается хорошо выглядеть, но всегда продумывает свои образы. Примечательно, что она носит шубки и пуховики, но все чаще отдает предпочтение своему прежнему стилю. На этот раз Максим Галкин запечатлел ее в черном платье оверсайз и ботинках на шнуровке. Ее обняли двойняшки.

Гарри уже стал выше сестры. Он был с укороченными локонами. А вот Лиза отметилась в белых зауженных брюках в полоску. Именное такие брюки актуальные не первый сезон. Более того, сама Пугачева часто носит брюки в полоску.

Поклонники пришли в восторг от кадров. Многие осыпали звездную семью комплиментами. «Лиза удивительно похожа на маму», «Какие же они прелестные ваши детки», «Алла Борисовна, вы классно выглядите», «Алла Борисовна, просто сияет! Все краше и краше! Я так рада этому! Шикарная, великолепная женщина!», «Как хорошо вам со светлыми волосами», — прокомментировали пост подписчики.

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