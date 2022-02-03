Заботливо прикрыл живот: Подольская в «бабушкином» купальнике предстала в объятиях Преснякова

Наталья Подольская является известной певицей. Она выступает на сцене уже много лет и даже успела побывать на шоу «Фабрика звезд». А мужа Владимира Преснякова она встретила уже после проекта.

Пара вместе больше 10 лет и воспитывает двоих детей: Артемия и Ивана. Артистка стала мамой во второй раз чуть больше года назад. Примечательно, что она сразу приложила усилия, чтобы вернуться в форму.

Подольская не скрывает, что любит свою семью. Она старается выглядеть привлекательно, поэтому даже в отпуск берет несколько чемоданов с нарядами. Этой зимой Пресняков привез семью на Мальдивы.

Там пара купается и загорает. Артистка успевает уделять внимание детям, а также заниматься снорклингом. В соцсети Владимир поделился чувственным снимком. Он запечатлелся с женой на побережье. Наталья была в купальнике-бюстье с узором и шортах. Образ дополнил платок на голове. Певец ее с нежностью обнимал за талию.

Поклонники и друзья восхитились семейной идиллией. «Какая ж вы гармоничная и красивая пара! Смотрю на вас и радуюсь», «Наташа рядом просто девочка», «Володя, срочно бриться», «Ножки такие красивые», «Этот бабушкин купальник все портит», «Что за наряд на вас?», «В стиле бабушки, Наташа, беда», «Как вы классно смотритесь вместе», — прокомментировали пост подписчики.

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