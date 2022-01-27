Всех утеплила: Подольская в пуховом комбинезоне покатала сыновей Преснякова на санках

Певица запечатлела, как веселится с детьми во время прогулок. Она решила похвастаться зимними нарядами.

Наталья Подольская является одной из самых известных певиц и выпускниц «Фабрики звезд». Она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым.

Влюбленные давно перебрались в загородный дом, но недавно похвастались, что получили ключи от новой квартиры в Москве. Примечательно, что пара старается все делать для своих детей и в будущем сыновья будут жить в дорогостоящей квартире.

У Подольской подрастает сын Артемий, который скоро будет учиться в школе, и годовалый сын Иван. Лицо младшего наследника пара перестала скрывать недавно. На этот раз артистка запечатлела малыша дома, когда мазала его кремом.

Он уверенно стоял на ногах. А потом они отправились гулять. Наталья облачилась в пуховой комбинезон розового цвета и балаклаву. Ее дети тоже были в пуховых комбинезонах. Она покатала их на санках и надувных ватрушках.

«Раньше я не любила зиму, но с появлением детей гулять зимой для меня стало настоящим удовольствием. Особенно, если всех тепло одеть и самой порезвиться вдоволь, как в детстве», — написала звезда.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие одарили их комплиментами. «Ванек на вас похож… мамин сыночек», «Какие вы, Наташа, яркие! Просто супер! А Ванечка, мне кажется, на вас очень похож!», «Ваня красавчик и милашка! А теперь угроза девчачьему спокойствию растет!», «Какая любящая мама! Просто приятно смотреть», «Как приятно на вас смотреть. Счастливые, красивые, яркие», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.