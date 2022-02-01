Малыш плескается, а мама — танцует: Подольская в небесно-голубом бикини повеселилась в бассейне

Наталья Подольская является известной певицей. Она выступает на сцене много лет. Главной поддержкой и опорой артистки является муж Владимир Пресняков. Влюбленные порой даже выступают вместе.

Дома они тоже демонстрируют идиллию. Наталья подарила избраннику сына Артемия, которому уже шесть лет. Также у пары подрастает годовалый малыш Иван. Примечательно, что звезда почти не была в декретном отпуске и быстро вернулась на сцену.

больше по теме Нежные отношения: Подольская в шелковой сорочке покрасовалась перед Пресняковым на Мальдивах Певица прилетела отдыхать с семьей на дорогостоящий курорт.

Пресняков в прошлом году больше пяти раз возил семью на море. В этом году они успела покататься на лыжах в Куршевеле, а теперь супруги с детьми прилетели на Мальдивы. Подольская красуется перед мужем в женственных платьях.

А вот утро 1 февраля она начала с купания в бассейне. Певица предстала в бикини небесно-голубого цвета на завязках. Она танцевала и плескалась в воде, а рядом играл младший сын. Иван был в шортах и панамке в одном цвете с мамой.

«Стойка — мать! За шилом глаз да глаз», — заявила звезда.

Примечательно, что Наталья не скрыла изъяны фигура. Поклонники заметили слегка выпирающий живот. «Наташа, красивая фигура у вас, но вы как наденете на себя что-то непонятное!», «Вернулась в форме? А что за живот торчит», «Ну ноги красивые, а пресса нет», «Наталья, нужно немного усилий приложить, чтобы такое бикини носить», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале