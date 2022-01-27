Отдых в Дубае: Арзамасова в кожаной мини-юбке и кардигане с мишками покрасовалась перед Авербухом

Актриса проводит отпуск с мужем в ОАЭ. Она похвасталась стройностью на отдыхе.

Лиза Арзамасова уже давно стала известной актрисой. В ее копилке десятки работ в кино. Она успела сняться в картине «Любовь в большом городе». Однако артистка для многих остается звездой сериала «Папины дочки».

И вот уже больше года она счастлива в браке с Ильей Авербухом. Пара долгое время скрывала свой роман. Примечательно, что теперь у них уже подрастает сын Лев, который родился в прошлом году.

Обычно Лиза совмещает работу и материнство. Также она часто сопровождает мужа на разных мероприятиях. Но в январе супруги успели отдохнуть на горнолыжном курорте. А теперь они приехали в Дубай, где вместе проводят время.

Накануне актриса предстала на пляже и успела покрасоваться в белом костюме. А теперь Арзамасова вышла на променад в кожаной юбке и пудровой блузке, лук дополнили сандалии и кардиган с мишками.

Артистка грациозно дефилировала на улице перед возлюбленным. Авербух снимал ее на камеру.

«Глубокомыслие в отпуске. Пока меня совершенно не хватает на серьезные публикации, хотя вопросов накопилось много. С начала года уже столько произошло разных событий, что пока я „проветриваю голову“ и погружаюсь в состояние мультяшного персонажа», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. Многие отметили, что Лиза очень стройная. «Прямо француженка!», «Какая вы стройная», «Замечательное фото, Лиза! Вы такая легкая и игривая», «Классное видео в сторис, какими вы любящими глазами смотрите на Илью», «Лизочка, красотка невероятная!», «Боже, какое „глубокомысленное“ совершенство!» — прокомментировали пост подписчики.

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