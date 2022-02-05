«Я не смогу содержать детей»: Малькова рассказала, почему не хочет вернуться в Россию

Семь лет назад Роман и Светлана Мальковы перебрались из российского Обнинска в словенскую Любляну. О многодетной семье так никто бы и не узнал, если бы бизнесмен не приехал на заработки на родину летом 2020-го и не влюбился бы в актрису Анастасию Макееву.

После развода Светлана с тремя детьми осталась жить в Словении. В своем инстаграме, отвечая на вопросы фолловеров, отметила, что возвращаться не планирует.

«Возникали мысли вернуться в Россию за 7 лет?» — спросили у Светланы. «Нет. Я там не смогу содержать детей», — ответила Малькова.

Напомним, старший сын Светланы и Романа – 17-летний Андрей почти год живет в Москве. Он быстро нашел общий язык с мачехой и не общается с родной мамой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.