Максим Галкин был удивлен, когда малыши стали копировать его поведение.

Максим Галкин в прошлом году отпраздновал 45-летие. Он является главным кормильцем в семье, поэтому регулярно ездит на съемки и гастроли. При этом свободное время артист проводит дома с семьей.

Он пытается идти в ногу со временем, так как общается с молодежью. Юморист ведет соцсети. В последнее время он не только показывает, как гуляет с женой Аллой Пугачевой и катает детей на санках.

То и дело Максим демонстрирует еду, которой его балует супруга. Он ест рыбку, картошку в мундире и даже пельмени. После очередного видео с обедом его решили спародировать дети. Лиза Галкина в алом платье и лосинах зашла в комнату и прильнула к брату Гарри.Они стали позировать перед телефоном.

«Давай снимем видеоблог! Сегодня у нас на обед картошка с рыбкой!» — сказал мальчик. «Говядина по индюшачьи!» — в шутку добавила сестра. «Ясно, это на меня пародия!» — понял Галкин. «Картошечка с рыбкой — просто деликатес!» — заявил Гаррик. «И еще обязательно паштет!» — сказала малышка. «Паркет! Ха-ха» — залился смехом сын артиста. «Паштет! Какой паркет!» — поправила его сестра.

Максим посмеялся над происходящим. Многие одарили комплиментами двойняшек. «Такие они высокие уже», «Гарри безумно хорошенький», «Ну какие артистические», «Малыши такие милые и искренние», «Ну что за сладкие крохи», «Каникулы только прошли, а они так вымахали! Ты Погляди!» — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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