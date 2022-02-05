Кудрявый джентельмен: Равшана Куркова запечатлела подросшего сына Гаспара с подругой

Равшана Куркова является известной актрисой. Она снимается в кино с юных лет. Многие поклонники знают ее еще с картин «Тайна папоротников» или «Частный детектив». С тех пор она почти не изменилась.

В 41 года артистка может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Она не раз признавалась, что имеет хорошие гены, но с возрастом стала ходить в спортзал, чтобы держать себя в форме.

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Примечательно, что Куркова скрывала личную жизнь, но часто намекала, что не одинока. А в прошлом году актриса неожиданно объявила, что стала мамой. Она показала сына Гаспара, рожденного от бизнесмена Сергея Амаряна.

Примечательно, что малышу было уже несколько месяцев. Теперь иногда артистка делится кадрами с малышом. Равшана берет его с собой на съемки и в путешествия.

На этот раз актриса запечатлела сына, который общался с подругой. Мальчик в брюках и джемпере стоял у дивана с игрушками. Он общался с дочкой подруги Равшана, которая, по всей видимости, является его ровесницей. Гаспар уже не только стоит, но и ходит, а его локоны стали виться.

Поклонники восхитились наследником звезды и назвали его маленьким джентельменом. «Вот это картина», «Какой он милый», «Просто прелесть», «Вот это вымахал». «Равшана, ему уже год? Так стоит уверенно», «Классный сынок у вас», «Какой стиляга», «Чудо кудрявое», «Ох, уже жених», — прокомментировали пост подписчики.

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