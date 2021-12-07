«Очень стильный образ!»: Куркова в розовых брюках палаццо и блузке с рюшами предстала на публике

Актриса в ярком зимнем наряде посетила открытие нового пространства. Ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Равшана Куркова является известной актрисой. Она снялась во многих фильмах: «Балканский рубеж», «Чернобыль», «А у нас во дворе». Равшана редко делится семейными кадрами. Но она не раз восхищала поклонников, так как в 41 год может похвастаться стройностью.

Более того, ей нравится выглядеть женственно. Артистка часто носит платья. Она даже порой хвастается вечерними образами.

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Не так давно Куркова стала мамой. Теперь у нее растет сын. Но несмотря на это, она продолжает работать и порой появляется на разных мероприятиях. На днях актриса предстала на открытии нового пространства.

На публике она появилась в белой блузке с рюшами и брюках палаццо Chanel в клетку цвета Барби. Светлая обувь дополнила ее образ. Равшана сделала объемную прическу и нежный макияж.

Поклонники осыпали звезду комплиментами. Многие были в восторге от ее лука. А для сайта Teleprogramma.pro ее наряд оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«На Равшане брюки палаццо. Есть версия, что это название широкие брюки получили от Коко Шанель, которая увидела, отдыхая в Венеции, свободные штаны на гондольерах. Подобные брюки всегда были актуальны. Пик их популярности приходился на 30-е годы прошлого века, а потом возникали в 70-х, 80-х и 90-х. В 2000-х годах мода на палаццо тоже переодически возникала. Если говорить про коррекцию фигуры, то такие брюки имея высокую посадку визуально удлиняют ноги. Если выбирать укороченный верх, то появляется яркий акцент на талии. А если верх еще достаточно объемный, то возникает эффект песочных часов. Еще правильные брюки палаццо создают тайну. В их широких штанинах не видно, какие на самом деле у женщины ноги. Если говорить о Равшане с ее идеальной фигурой, они просто подчеркивают ее стройность. Великолепный выбор! Очень стильный образ!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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