Точно лебедь: Равшана Куркова покрасовалась в белоснежном платье в пол с открытой спиной

Равшана Куркова является известной актрисой. Она снялась во многих кинолентах. Ее можно увидеть в картинах «Мамы», «Чернобыль», «Балканский рубеж».

Поклонники удивляются тому, что за минувшие годы актриса почти не поменялась. Она может похвастаться стройностью и моложавым видом. Сама звезда призналась, что у нее хорошие гены, а также она регулярно занимается спортом.

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Обычно Куркова редко рассказывает о своей жизни. Даже о рождении сына Гаспара она сообщила не сразу. Большую часть времени актриса проводит на работе.

На этот раз она отметилась в коридоре на съемках в белоснежном платье в пол. Наряд с открытой спиной визуально сделал ее талию еще уже. Равшана грациозно дефилировала. При этом у нее была объемная укладка и легкий макияж.

«За кофе», — подписала она видео.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами и сравнили с невестой. «До чего красивая», «Ох, какая вы стройная», «Ну прям невеста», «А где мы вас такую увидим?», «Лебединый стан», «Хороша, как всегда», «Ну что за девочка», «Какая вы грациозная», «Хрупкая, ну просто прелесть», «Любуемся вами», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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