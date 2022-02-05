Алексей Щербаков стал новым ведущим шоу «Stand Up» на ТНТ вместо Нурлана Сабурова

Ранее он появлялся на площадке только в качестве резидента.

Новым ведущим популярного шоу «Stand Up» на канале ТНТ стал Алексей Щербаков. На этом посту он сменил другого известного комика Нурлана Сабурова.

Отметим, что Алексей Щербаков уже появлялся ранее на площадке данного проекта. Правда, исключительно в качестве резидента. Теперь же именно Алексей Щербаков станет главным лицом проекта.

Интересно, что не все поклонники шоу оценили кадровые перестановки. Часть поклонников Нурлана Сабурова потребовали, чтобы их любимца вернули на проект, сообщает «СтарХит».

Напомним, что основателем данного юмористического шоу является комик Руслан Белый. Позже он ушел. В качестве причин говорил о том, что просто устал и ищет новые идеи для реализации.

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