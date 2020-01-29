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«Не знаю, как люди играют в КВН»: Руслан Белый пришел к тому, что юмор нельзя судить

Стендап-комик вернулся в кресло судьи шоу «Comedy Баттл».

«Не знаю, как люди играют в КВН»: Руслан Белый пришел к тому, что юмор нельзя судить
Руслана Белого из Воронежа называют отцом русского стендапа. Фото: канал ТНТ.

24 января на канале ТНТ стартовал новый, десятый сезон шоу «Comedy Баттл». Об уникальности и новых фишках этого проекта рассказал его судья, известный стендап-артист Руслан Белый.

«Сидя в жюри «Comedy Баттл» и в «Открытом микрофоне», я научился тому, что юмор нельзя судить. Не знаю, как люди долгое время играют в КВН, и их там всегда оценивают. Конечно, там и правила другие, но все же. Юмор должен судить только зритель. Но если говорить от лица жюри, пожалуй, я научился лучше понимать зрителя: редко мои решения шли вразрез с публикой. Не было такого, когда люди ухахатывались, а я скидывал человека со сцены. Или наоборот», — признался 40-летний комик.

«Comedy Баттл»
В новом сезоне «Comedy Баттл» можно увидеть перспективных артистов и от души поржать. Фото: канал ТНТ.

Он назвал «Comedy Баттл» крутой передачей, которая дает возможность артисту в довольно юном возрасте попасть в телевизор, трезво оценить свои способности и посоревноваться с другими претендентами.

«Я сейчас точно не вспомню абсолютно всех, кто вышел из «Comedy Баттл», но навскидку: Алексей Щербаков, Виктор Комаров. Все они пришли потом к нам в Stand Up. Не знаю, правда, насколько успешным был их опыт участия в «Comedy Баттл»… Говорят, Щербаков чуть ли даже не сознание потерял на съемках. А теперь у него просто слоновьи яйца в отношении выступлений перед публикой, юмора, подачи. Смотришь — типичный чемпион! Даже сложно представить себе, что этот человек мог переживать или нервничать. Андрей Бебуришвили, победитель суперсезона «Comedy Баттл», круто закрепился теперь в Comedy Club. Дуэт «Лена Кука» — просто разрывают YouTube. Не скажу, что прям фонтан новых артистов, но яркую плеяду проект дал», — отметил Белый.

Он добавил, что главный приз в новом сезоне — 5 миллионов рублей, и это хорошие деньги. Из раза в раз сумма увеличивается, и артист пообещал, что если она поднимется до 15 миллионов, то он сам пойдет участвовать в баттле.

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«Не знаю, как люди играют в КВН»: Руслан Белый пришел к тому, что юмор нельзя судить
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