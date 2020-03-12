«Местами даже интереснее»: Руслан Белый сравнил женский и мужской юмор

Знаменитый стендап-комик Руслан Белый рассказал порталу Teleprogramma.pro, что поддерживает стремление женщин занять свое место в юмористической нише.

«Юмор — это смешно или нет. Не бывает такого, что одни и те же шутки мужикам прощаются, а женщинам — нет. Более того, иногда женский юмор местами даже интереснее», — уверен артист.

Дело в том, что женщины более наблюдательны, считает Белый. Они могут отпустить шутку о таких нюансах про себя, физиологию, взаимоотношения, которых мужчина в принципе не заметит, например, потому, что не имеет подобного опыта. И это не просто окажется очень смешным, но и еще просветит сильную половину человечества.

Руслан Белый приобрел известность благодаря шоу «Смех без правил» на ТНТ. Он занял первое место в одном из сезонов проекта, а позже основал собственную программу «Stand Up».