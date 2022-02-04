Живот повис: что произошло после того, как Бузова во время тренировки встала на четвереньки

Звезда телевидения и сцены Ольга Бузова в 2021 году заметно поправилась. Она обвинила в этом драники и колбасу, которыми ее потчевали в Минске во время съемок музыкального шоу, но по возвращении в Москву предпринимать каких-либо действий не стала.

Более того, по ночам Бузова все чаще решила налегать на горячие бутерброды. Столь легкомысленное отношение к себе 35-летней вышло боком, точнее, на бока — объемы не заставили себя ждать, вещи в гардеробе трещали по швам. Улетев в Африку на месяц, теледива взяла себя в руки и сейчас тренируется на свежем воздухе.

Накануне Бузова записала серию видео со своим тренировочным процессом. Но как ни старалась певица скрыть свой новый размер, он все-таки попал в кадр. Когда Ольга встала на четвереньки, ее животик предательски повис. Но начала поющая теледива не с пресса, как того требует ситуация, а с ягодиц.

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