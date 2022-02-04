«Перестаю заходить на страницу»: Ольга Бузова рассказала, как переживала расставания

В конце января Ольга Бузова отметила свой 36-й день рождения. Поющая ведущая безмерно популярна, но по-прежнему одинока. Год назад она рассталась с блогером Давидом Манукяном. Тогда блондинка утверждала, что он изменял и даже поднимал руки.

Расставание Бузова переносила тяжело и долго грустила, но в какой-то момент смогла взять себя в руки.

«Когда перестаю заходить на страницу к бывшему и палить его, понимаю, что все… я ожила, выжила. Мне все равно. Меня не задевает. Реакция должна быть, но я против, когда ее вызывают специально», — заявила 36-летняя Бузова в YouTube-проекте ASK.

Напомним, в январе Ольга Бузова отдохнула на Куршевеле, затем отметила день рождения в Сочи, а после отправилась в Африку.

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