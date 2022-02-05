«Папа дал денег»: Малькова рассказала, как муж Макеевой дарит своим детям подарки

Нынешний муж Анастасии Макеевой – Роман Мальков развелся с бывшей женой Светланой в начале прошлого года. Художница с тремя детьми осталась жить в Словении. На днях младшему из них – Акиму – исполнилось семь лет.

«Дети папу вспоминают?» — спросили у Светланы подписчики. «Папа перевел знакомому 80 евро и попросил купить Акиму самокат. Он купил. Акиму, конечно, сказали, что папа дал денег. Ну, Аким как будто и не услышал», — ответила Малькова.

Напомним, старший сын Мальковых – 17-летний Андрей весной прошлого года переехал жить к отцу и мачехе в Москву. Он учится на проектировщика в одном из колледжей. С родной мамой Андрей категорически отказывается общаться.

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