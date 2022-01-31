«Иди работай и обеспечь детей питанием»: Малькова унизила нового мужа Макеевой

Накануне младшему сыну Романа Малькова — Акиму исполнилось семь лет. Отец поздравил наследника с днем рождения, опубликовав в своем инстаграме его фото. Бизнесмен выразил уверенность в том, что он с сыном отпразднует еще ни один день рождения.

На публикацию отреагировала мама малыша и бывшая жена Романа — Светлана Малькова.

«Ром, не льсти себе. Зайди на сайт должников. Хочешь сделать будущее сыну, иди работай и обеспечь детей питанием хотя бы. Ты не заслужил детей. И дело не в фамилии. Ты к 40 годам не добился ничего!» — написала Малькова.

Напомним, после развода с Романом Светлана осталась жить в Словении. Она воспитывает троих детей, а старший Андрей еще весной прошлого года решил переехать к отцу и мачехе в Москву.

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