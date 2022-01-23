«А я все не беру»: Малькова назвала причину ночных звонков мужа Макеевой

Накануне Светлана Малькова призналась, что по ночам ей звонит бывший муж Роман Мальков. Фолловеры заинтересовались, в чем причина таких действий нынешнего возлюбленного Анастасии Макеевой. Ответ на этот вопрос многодетная мама дала в своем инстаграме.

«Земли отдает мне и фирмы. А я все не беру и не беру», — написала Малькова.

Ранее Светлана отмечала, что Роман вновь перестал платить алименты. Художница отметила, что больше не будет просить деньги у бывшего мужа на их троих детей.

Напомним, Светлана Малькова после развода с Романом осталась жить в Словении с тремя детьми. Она зарабатывает на жизнь тем, что рисует картины и помогает убирать апартаменты.

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