Как приготовить турецкую пиццу «Лахмаджун»
Видео
Как выбрать модную джинсовую одежду
Видео

«Когда придет Александр Панайотов»: Юлия Барановская пообещала выйти в эфир в голом виде

Телеведущая пошутила в эфире своего шоу «Все к лучшему».

«Когда придет Александр Панайотов»: Юлия Барановская пообещала выйти в эфир в голом виде
Юлия Барановская. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая Юлия Барановская в эфире шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» пообещала выйти в прямой эфир в голом виде.

«Сегодня праздник — День работы в голом виде», — заявила звезда в начале программы.

Юлия Барановская
Юлия Барановская. Фото: кадр из шоу «Все к лучшему»

«Ты почему не в форме?» — спросил второй ведущий шоу Максим Привалов.

«Чтобы увидеть, в каком я виде надо включить трансляцию. Чуть попозже, когда придет Александр Панайотов».

Юлия Барановская

«Дресс-код будет соблюден?» — заметил Привалов

«Ну, конечно, сегодня же день работы в голом виде», — заявила Юлия Барановская.

Напомним, что у Юлии Барановской трое детей от футболиста Андрея Аршавина. В последнее время ходят слухи о ее романе с музыкантом Григорием Лепсом.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Александр ПанайотовГригорий ЛепсМаксим ПриваловШоу "Все к лучшему"Юлия Барановская