«Когда придет Александр Панайотов»: Юлия Барановская пообещала выйти в эфир в голом виде

Телеведущая Юлия Барановская в эфире шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» пообещала выйти в прямой эфир в голом виде.
«Сегодня праздник — День работы в голом виде», — заявила звезда в начале программы.
«Ты почему не в форме?» — спросил второй ведущий шоу Максим Привалов.
«Чтобы увидеть, в каком я виде надо включить трансляцию. Чуть попозже, когда придет Александр Панайотов».
«Дресс-код будет соблюден?» — заметил Привалов
«Ну, конечно, сегодня же день работы в голом виде», — заявила Юлия Барановская.
Напомним, что у Юлии Барановской трое детей от футболиста Андрея Аршавина. В последнее время ходят слухи о ее романе с музыкантом Григорием Лепсом.
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