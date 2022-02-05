«Когда придет Александр Панайотов»: Юлия Барановская пообещала выйти в эфир в голом виде

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«Я своих детей никуда не продвигала и не продвигаю»: Барановская — о кумовстве и «блате» в своей семье

Ведущая программы «Мужское/Женское» на Первом канале дала понять, что ее дети проходят кастинги наравне с другими и в элиту не метят.