«Юля, а как же принципы?»: Барановскую затравили в Сети после разоблачения ее романа с Лепсом

После громкого разоблачения в эфире шоу «Вечерний Ургант» романа Юлии Барановской и Григория Лепса телеведущая хранит молчание. А вот ее подписчики в Сети – нет, и они буквально затравили звезду экрана у нее в Instagram.

Юлия Барановская отметилась на мероприятии у Эмина Агаларова, и в комментариях началось активное обсуждение тактики телеведущей.

«Юля там, где бабло и красивые мужчины», «Наш пострел везде успел», «Ну и к кому она только не липнет. Смех да и только», «Ты шо не сказала, что с Лепсом встречаешься», «Уже до Эмина добралась», «А Гриша фоткает?», «Юля, а как же принципы?», — комментируют фолловеры.

Как оказалось, Григорий Лепс тоже был на этом же вечере. Напомним, что об их романе в эфире шоу «Вечерний Ургант» заявила Ксения Собчак во всеуслышание, хоть и сделала вид, что говорит эту новость на ушко Урганту.

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