Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина бесследно исчезла

Экс-супруга известного футболиста Андрея Аршавина уже несколько недель не выходит на связь с подписчиками микроблога.

Пользователи Сети бьют тревогу. С ними на связь перестала выходить и общаться бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина.

Последний пост Алисы Казьминой в микроблоге датирован 27 октября 2021 года.

«Больше не позволю себя разрушать. Впереди операции и только созидание себя, своего дома и детей. Люблю вас мои подписчики, отчасти благодаря вам и вашей поддержки обретаю силы», — написала она тогда.

После этого экс-супруга Андрея Аршавина без какого-либо предупреждения исчезла из Instagram. Перестала она давно общаться с подписчиками в комментариях.

Фолловеры Алисы Казьминой обеспокоены таким положением дел. Она не отреагировала даже на поздравления поклонников с Новым годом.

Подписчики Алисы Казьминой спрашивают друг у друга в комментариях к ее постам, куда она могла подеваться, но никто не дает им ответа на этот вопрос.

Не выходит на связь и мама Алисы Казьминой Наталья Сарычева. Ее последний пост датирован седьмым июня 2021 года. Она поздравляла свою дочку Алису с днем рождения.

Поклонники подозревают самое плохое. В Сети уверены, что тяжелобольной Алисе Казьминой могло стать еще хуже.

Напомним, проблемы со здоровьем у Алисы Казьминой начались больше года назад. Врачи диагностировали у молодой женщины аутоиммунное заболевание.

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