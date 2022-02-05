«Как тебе идет!»: экс-партнерша Прилучного Аксенова изменилась до неузнаваемости

Любовь Аксенова сыграла одну из главных ролей в популярном сериале «Мажор».

Звездный час для актрисы Любови Аксеновой наступил после выхода на экраны сериала «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли. Фанатам сериала героиня Любы запомнилась длинноволосой брюнеткой. Теперь все по-другому. Совсем недавно актриса изменила свой имидж.

Свежими кадрами Аксенова поделилась в своем инстаграме. На фото она предстала в образе платиновой блондинки с короткой стрижкой.

«Вчера было по-одному, сегодня по-другому. Бесконечно меняющийся мир каскадом ощущений пробивает нашу стойкость», — написала Любовь.

Фанаты оценили преображение. Осталась в восторге и актриса Ирина Пегова.

«Как тебе идет эта прическа!» — написала Пегова. «Ну, какова!» — подхватила Александра Бортич.

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Добавим, буквально через месяц Любовь Аксенова отметит свой 32-й день рождения.

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